— Уже пожелал Леониду Арнольдовичу здоровья, списался с ним. Все желаем скорейшего выздоровления. Я с ним в контакте. Насколько я понимаю из общения с ним, он надеется, что через неделю все будет нормально, — рассказал Мутко в интервью "Чемпионату".
Напомним, сегодня стало известно, что Федун был госпитализирован с подтвержденным коронавирусом. Сообщается, что его здоровью ничего не угрожает.
В России на данный момент зафиксировано 177 тысяч заражений коронавирусом. Это пятый показатель в мире.
Общее количество заболеваний в мире стремится к четырём миллионам.
Мутко — о Федуне: он надеется, что через неделю все будет нормально
Экс-президент РФС Виталий Мутко высказался про обнаружение у председателя совета директоров московского "Спартака" Леонида Федуна коронавирусной инфекции.
Фото: "Чемпионат"
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