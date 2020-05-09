"Мирного неба над головой". Поздравление Дзюбы с 9 мая Нападающий "Зенита" Артём Дзюба поздравил своих подписчиков в инстаграме с Днём Победы. View this post on Instagram С Днём Победы! Мирного неба над головой A post shared by Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) on May 9, 2020 at 8:55am PDT Сегодня агент ФИФА Владимир Абрамов предложил "Зениту" повысить зарплату Дзюбе. В нынешнем сезоне Дзюба провёл 21 матч в чемпионате России, забил 13 голов и отдал 10 голевых передач. Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 19:12 Опубликовал: Айнур Шаймарданов Теги: Зенит Дзюба Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5