- У меня есть 21-23 полевых игрока сейчас. Но у нас есть проблема, она в том, как вот когда-то сказал Венгер: "Для того, чтобы вырастить молодого футболиста, с ним должен играть опытный игрок".
То, что сейчас происходит в "Локомотиве": Баринов и Крыховяк. Есть Миранчуки и Фарфан, либо Эдер. Сочетание: молодой — опытный. Они знают, как дожать соперника. Мы можем гораздо больше стучаться в двери, но не можем дожать соперника, имея какое-то преимущество. Нет игрока, который направит в нужное русло. То, каким ЦСКА был на протяжении 10 лет, - сказал тренер в подкасте Cappuccino & Catenaccio.
42-летний Гончаренко возглавляет ЦСКА с декабря 2016 года, выиграв с клубом Суперкубок России и дважды финишировав на втором месте чемпионата страны. В нынешнем сезоне "армейцы" идут на пятом месте турнирной таблицы, набрав после 22-ух туров 36 очков.
Ранее Гончаренко тренировал "Уфу", "Урал", "Кубань" и БАТЭ.
Российская Премьер-лига была приостановлена из-за коронавируса как минимум до 31 мая. Заседание исполкома, на котором будет обсуждаться возобновление чемпионата запланировано на 15 мая.
Ранее сообщалось, что оставшиеся восемь матчей в чемпионате могут доиграть начиная с 21 или 28 июня.
"Мы не можем дожать соперника, имея преимущество". Гончаренко - об игре ЦСКА
Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру своей команды в текущем сезоне.
Фото: Sportbox
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