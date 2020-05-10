Напомним, что Олич выступал за красно-синих с 2003 года по 2007-й.
- Я не могу забыть игры, которые провел в дерби со "Спартаком". Не знаю, сколько раз я забивал в них. Я забил много-много голов, и это для меня были очень красивые моменты.
Практически все голы эти у меня в голове, - приводит слова Олича пресс-служба ЦСКА.
Отметим, что из московского клуба Олич перешел в "Гамбург".
Играя в России хорватский форвард трижды выиграл чемпионат России, дважды Кубок и Суперкубок России, а также Кубок УЕФА.
Олич: не могу забыть игры, которые провел в дерби со "Спартаком"
Бывший игрок ЦСКА Ивица Олич признался, что самым запоминающимся на этапе его российской карьеры стали матчи против красно-белых.
Фото: "Матч ТВ"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!