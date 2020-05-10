— Очень трудно подобрать правильные слова, чтобы описать Карпина. Он перфекционист и может долго разбирать какие-то недочеты. Грубые ошибки могут быть у каждого, но если ты допускаешь много мелких помарок — это ужасно, потому что тогда у тебя проблема в концентрации. Думаю, Карпин был прав, когда тратил много времени на разбор тех моментов, которые многим игрокам кажутся незначительными.
Со временем все эти мелочи стали понятны, и команда перестала много пропускать. Карпин — прекрасный тактик. Он всегда относился ко мне с уважением и добротой, я это реально ощущал. Я точно могу назвать Карпина очень хорошим человеком, — рассказал исландец в интервью пресс-службе Российской Премьер-лиги.
33-летний Сигурдссон выступал за "Ростов" с зимы 2018 года. Зимой 2020 он перешёл в "Копенгаген" на правах свободного агента. В России он также играл за "Рубин" и "Краснодар".
В нынешнем сезоне защитник провёл 13 матчей в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.
Сигурдссон: Карпин — прекрасный тактик
Экс-защитник "Ростова" Рагнар Сигурдссон высказал мнение о бывшем тренере Валерии Карпине.
Фото: ФК "Ростов"
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