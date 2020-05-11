"Он осознал, что совершил глупость". Генеральный директор "Ахмата" - про Шалимова

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал, как в грозненском клубе отреагировали на заявления главного тренера команды Игоря Шалимова.

Фото: ФК "Ахмат"