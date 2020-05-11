Ранее специалист в резкой форме обратился к подписчикам в инстаграме, назвав россиян, требующих финансовой поддержки в условиях пандемии коронавируса, дармоедами.
Шалимов: если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, то ради чего вам помогать?
- Карантин по-разному сказывается на каждом. Мы с Шалимовым поговорили и объяснили ему недопустимость таких заявлений.
Человек осознал, что совершил глупость. В условиях пандемии надо быть добрее, ведь каждый совершают ошибки, - приводит "СЭ" слова Айдамирова.
Генеральный директор "Ахмата": в этой экономической ситуации будем расторгать контракты
"Ахмат" после 22-х туров занимает последнее место РПЛ.
"Он осознал, что совершил глупость". Генеральный директор "Ахмата" - про Шалимова
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал, как в грозненском клубе отреагировали на заявления главного тренера команды Игоря Шалимова.
Фото: ФК "Ахмат"
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