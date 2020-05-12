Игрок "Зенита" Барриос мог перейти в "Эвертон"

Хавбек петербургского "Зенита" Вильмар Барриос рассказал, как сорвался его трансфер в ливерпульский "Эвертон".
Фото: Sportbox
- Для сделки "Эвертону" нужно было продать Гейе в "ПСЖ", и в итоге переход состоялся. Я в тот момент сохранял спокойствие вплоть до последнего дня трансферного окна.

Тогда со мной связался агент и сообщил, что "Зенит" продвинулся в переговорах, поскольку продал Паредеса в "ПСЖ". Я спросил о вероятности заключения контракта с "Эвертоном", и мне сказали прилетать. Я обедал и уже собирался на автобус, когда агент позвонил и сказал, что трансфер сорвался, - приводит слова футболиста gol.caracoltv.com со ссылкой на ESPN.

Вильмар Барриос перешёл в петербургский "Зенит" в начале 2019-го года из "Боки Хуниорс". Сумма трансфера колумбийского полузащитника составила 15 миллионов евро. На настоящий момент Transfermarkt оценивает Барриоса в 16 миллионов евро.

26-летний полузащитник в прошлом сезоне помог "сине-бело-голубым" завоевать выиграть титул чемпиона России. В текущем розыгрыше РПЛ Барриос принял участие в 20-ти матчах в составе "Зенита" и забил один гол.

РПЛ была приостановлена до 31 мая, матчи не проходят с середины марта. Ранее становилось известно, что сезон может быть досрочно завершен или же возобновлён с 21 или 28 июня.


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Теги: Барриос Зенит Эвертон АПЛ
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