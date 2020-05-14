Арустамян — о сезоне в РПЛ: уже проведены переговоры с государственными структурами, в том числе с Росавиацией

Футбольный комментатор Нобель Арустамян считает, что РФС начнёт заниматься подготовкой к возобновлению сезона в РПЛ.

— Уже проведены переговоры с государственными структурами, в том числе с Росавиацией. Легионеров необходимо возвращать в Россию как можно скорее.



Самые реальные даты рестарта — 21 или 28 июня, здесь окончательной ясности еще нет. В ближайшее время команды приступят к групповым тренировкам, — написал Арустамян в телеграме.



Напомним, чемпионат России по футболу был приостановлен из-за распространения коронавируса.