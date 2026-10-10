"ПСЖ" обыграл "Ле-Ман", Сафонов пропустил один гол

"ПСЖ" обыграл "Ле-Ман" в матче шестого тура чемпионата Франции - 3:1.

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Счёт на 19-й минуте открыл Лукас Бералдо, реализовав пенальти. После перерыва Луи Мафута восстановил равенство, пробив Матвея Сафонова ударом с лёта.



Хозяева быстро вернули преимущество благодаря голу Хвичи Кварацхелии, а затем Магнес Аклиуш увеличил отрыв "ПСЖ". Уже в компенсированное время Дезире Дуэ не реализовал пенальти.



Добавим, что Матвей Сафонов вышел в старте и провёл на поле всю игру.