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"Реал" обыграл "Вильярреал", Винисиус был удалён после выхода на замену

"Реал" добился минимальной победы над "Вильярреалом" в матче восьмого тура чемпионата Испании.
Фото: Getty Images
Встреча завершилась со счётом 1:0. Единственный гол был забит на 62-й минуте. Ян Диоманде принёс мадридцам три очка, отличившись впервые после перехода в "Реал".

Во втором тайме хозяева остались в меньшинстве. На 74-й минуте Винисиус Жуниор получил прямую красную карточку за то, что схватил соперника за волосы. На поле он появился на 52-й минуте.

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