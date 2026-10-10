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Кордоба - о матче с "Зенитом": мы играли против 14 человек

Форвард "Краснодара" Джон Кордоба прокомментировал поражение от "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Кордобы, "Краснодар" знал, что против "Зенита" будет тяжело, но южанам пришлось играть против 14 человек.

- В первом тайме мы не сыграли хорошо — должны самокритично относиться к этому. Во втором тайме у нас получалось больше до удаления.
Мы, конечно, знали, что матч с "Зенитом" будет очень сложным. В конце концов мы играли против 14 человек, - приводит слова Кордобы "Чемпионат".

Петербургский "Зенит" в матче десятого тура Российской Премьер-Лиги одержал выездную победу над "Краснодаром" со счетом 3:2. Забитыми мячами в составе петербуржцев отметились Максим Глушенков (дубль) и Александр Соболев, в составе хозяев - Жоао Батчи и Джон Кордоба. На 81-й минуте южане остались в меньшинстве - прямую красную карточку получил Витор Тормена.

После десяти сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 21 набранным баллом в своем активе. Краснодарцы занимают второе место с таким же количеством очков. Положение команд в таблице может измениться после игрового дня в воскресенье.

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