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Вратарь "Зенита" рассказал, что произошло после счёта 3:0 в Краснодаре

Вратарь "Зенита" Денис Адамов рассказал, почему команда два не растеряла преимущество в три мяча в матче десятого тура РПЛ с "Краснодаром" (3:2).
Фото: ФК "Зенит"
- Почему 3:0 превратились в 3:2?

- Забили третий - возможно, немножечко успокоились. Возможно, сказалось то, что много ребят было в сборной - у многих был тяжелый перелет, буквально вчера все собрались. Потом пропустили - поддержка "Краснодара" гнала команду вперед и им немножко полегче было.

- Насколько пауза повлияла в плюс или в минус на "Зенит"?

- Если брать по игре, первые 60 минут были идеальными, наверное, лучшими в сезоне в нашем исполнении. Видно, что многие приехали с положительными эмоциями из сборных, но и те, кто оставались в расположении клуба, провели хорошую подготовку. У нас был потрясающий выезд в Китай. Все были готовы, но немножечко смазали последние 30 минут.

- Показалось, что эмоции перехлестывали в этом матче.

- Такая игра - думаю, это нормально, что было столько эмоций. Что касается судейских моментов - тяжело оценивать, потому что в игре стараюсь более спокойно себя вести. Сейчас на повторе видел момент с пенальти (с неназначеным пенальти в ворота "Краснодара" - Прим.) - не знаю, спорно. Понятно, что "Краснодар" считает иначе.

- Есть ощущение, что Глушенков и Соболев выходят на поле с дополнительной мотивацией - празднуют голы, как бы показывая, что они чемпионы.

- Я только рад (смеется). Если брать прошлый сезон вторую часть, начало этого - они лучшие игроки в лиге.

Rusfootball.info

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