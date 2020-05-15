- Это было очень давно. Мне рассказывали, что Дзюба якобы взял какие-то деньги. Я не понимаю, как это возможно, ведь у Артёма немаленькая зарплата. Мне это непонятно.
Мы с Йиранеком много обсуждали эту тему. Мне лично было жалко, что после этого Дзюба ушёл. С ним все разговаривали. Никаких проблем не возникало, - приводит слова футболиста Sport24.
Напомним, в 2009 году во время одной из тренировок из куртки Быстрова в раздевалке пропали 23 тысячи рублей, которые потом были обнаружены в куртке Дзюбы.
Артем Дзюба является воспитанником "Спартака". За основную команду "красно-белых" нападающий выступал с 2006-го по 2015-й год, неоднократно уходя в аренду. Затем Дзюба на правах свободного агента перешёл в питерский "Зенит".
Чешский футболист Радослав Ковач выступал за красно-белых с 2005 по 2009. В составе "Спартака" он трижды стал серебряным призером чемпионата России, был финалистом Кубка страны. Ковач закончил карьеру в 2016 году.
Ковач - о конфликте Дзюбы и Быстрова: украденный кошелек? У Артема была немаленькая зарплата
Экс-хавбек московского "Спартака" Радослав Ковач поделился воспоминаниями об истории с Артёмом Дзюбой, который обвинялся в краже денег у одноклубника Владимира Быстрова.
Фото: СЭ
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