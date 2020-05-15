Божович: пока ничего не известно с возвращением, очень трудно сейчас добраться до России

Наставник самарских "Крыльев Советов" Миодраг Божович прокомментировал возобновление сезона РПЛ, а также рассказал, что испытывает проблемы с возвращением в Россию.

Фото: ТАСС