- Я сейчас нахожусь в Сербии. Пока ничего не известно с возвращением, очень трудно сейчас добраться до России. Я жду решения от руководства "Крыльев Советов".
Что касается возобновления чемпионата, если брать спортивный принцип, я за возобновление. Это всё логично и честно. Но если рассуждать с точки зрения нашего положения, сами понимаете. Нам предстоит очень большая борьба, и мы будем стараться исправить своё положение, чтобы остаться в РПЛ. Это наша основная задача.
Также важный вопрос в подготовке футболистов к графику. Мы, конечно, будем стараться подготовиться и подойти к играм в своей лучше форме, но это тяжело. Ни у кого из нас не было такого опыта в нашей карьере.
Коронавирус? У меня со здоровьем, слава богу, всё хорошо. Среди знакомых тоже нет заболевших, но никогда не знаешь, что произойдёт дальше. Всё это как русская рулетка, - приводит слова специалиста Чемпионат.
Сегодня стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит". "Крылья Советов" располагаются на предпоследнем 15-м месте.
Отмечается, что командам позволят проводить по пять замен по ходу матча.
В России на данный момент зафиксировано 252 тысячи заболевших коронавирусом, который стал причиной приостановки сезона.
Божович: пока ничего не известно с возвращением, очень трудно сейчас добраться до России
Наставник самарских "Крыльев Советов" Миодраг Божович прокомментировал возобновление сезона РПЛ, а также рассказал, что испытывает проблемы с возвращением в Россию.
Фото: ТАСС
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