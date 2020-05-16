Напомним, РПЛ была приостановлена 17 марта из-за пандемии коронавируса. В пятницу РФС сообщил о том, что сезон возобновится 21 июня.
"Понятно, что есть вопросы. И контракты заканчиваются, и количества времени между двумя сезонами будет очень мало для комплектования команды. Но, на мой взгляд, в этом есть зерно. Мы должны показать болельщикам, что жизнь продолжается. Все заскучали, необходимо спасать игру. Трудности ведь закаляют человека и двигают его вперед. По крайне мере, появилась цель и точная дата возобновления, от которой мы можем "плясать". Это уже окрыляет", - цитирует Федотова РИА Новости.
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Федотов: мы должны показать болельщикам, что жизнь продолжается
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов высказался о решении доиграть текущий сезон чемпионата России.
Фото: © РИА Новости
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