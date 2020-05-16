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Врач "Локомотива": надеемся, что через три-четыре недели Фарфан возобновит тренировки

Врач "Локомотива" Никита Карлицкий рассказал, в каком состоянии находится форвард команды Джефферсон Фарфан.
Фото: Sportbox
Сегодня стало известно о том, что у перуанского футболиста выявили коронавирусную инфекцию.

Фарфан заразился коронавирусом

В "Локомотиве" подтвердили диагноз Фарфана

"Три дня назад Фарфан почувствовал головную боль и слабость, появились кашель и температура. Компьютерная томография легких показала изменения, свойственные для вирусной пневмонии, был поставлен диагноз "вирусная пневмония" и взят мазок.

На тестирование ушло три дня, сегодня оно показало положительный результат на COVID-19. Мы начали активное лечение, надеемся, что через три-четыре недели Джефф возобновит тренировки", - приводит слова Карлицкого пресс-служба московского клуба.

Фарфан стал первым игроком в РПЛ, у которого выявлен коронавирус.

Отметим, что Фарфан не выходил на поле в нынешнем сезоне.


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Теги: Локомотив Фарфан
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