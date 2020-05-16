- В официальную статистику в Дагестане никто не верит. Может, ее для Москвы готовят? Что творится в наших больницах - это ужас! Очереди стоят. Место освобождается, только если кого-то вынесли вперед ногами. На эту койку сразу кладут другого. В одну больницу очередь 100-150 человек.
А что в горных районах - словами не описать. Люди на самолечении. Собственными силами перекрывают въезды в села. Мы, дагестанцы, эту проблему не особенно восприняли с самого начала. Плохо до нас донесли. Люди так и не научились ходить в масках, - приводит слова Лахиялова СЭ.
По официальной статистике на 16 мая в республике Дагестан зафиксировано 3280 случаев заражения COVID-19. Выздоровело 1570 человек, умерло 27.
Всего по стране 272 043 заболевших, вылечилось 63 166 человек, умерло 2 537. Россия располагается на 3-м месте в мире по числу зараженных, однако, по всей вероятности сегодня наша страна поднимется еще на одну строчку выше. По всему миру число заболевших коронавирусом перевалило отметку в 4,7 миллиона человек.
Шамиль Лахиялов за свою карьеру выступал за "Анжи", "Терек", "Крылья Советов". Закончил профессиональную карьеру игрока в 2013. Двумя годами позже основал в Махачкале футбольный клуб "Легион-Динамо". Является его президентом.
Экс-игрок "Анжи": очереди в больницы по 150 человек. Место освобождается, только если кого-то вынесли вперед ногами
Экс-игрок махачкалинского "Анжи" Шамиль Лахиялов прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в Дагестане.
Фото: Спорт день за днем
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