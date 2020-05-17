- Я считаю, что чем сильнее поменяется состав, тем проще будет новому главному тренеру. Надо же понимать: многие футболисты не поддержали уход Семина… Так что теперь "Локомотив" вынужден строить команду под Николича. И надеяться на то, что он сделает быстрый результат. Тогда все будут хвалить Мещерякова. Не берусь судить. Но считаю, что если руководство и решило не продлевать контракт с Семиным, то до конца чемпионата ему надо было дать доработать.
Вернется ли Смолов из аренды в "Сельте"? Вряд ли. Смолов сам хочет остаться в Европе по окончании этого сезона. А зарплата у него приличная. Если "Локомотив" действительно планирует оптимизироваться, логичнее было бы Смолова продать, - цитирует агента Советский спорт.
Названы фамилии футболистов, которые покинут "Локомотив"
Сегодня сообщалось, что стан красно-зеленых покинут голкипер Антон Коченков, защитники Мацей Рыбус и Борис Ротенберг, хавбек Александр Коломейцев, а также форварды Эдер и Джефферсон Фарфан. Контракты с этими игроками истекают 31 мая и они не будут продлены.
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Напомним, Юрий Семин покинет команду по окончании действующего соглашения, которое рассчитано до 31 мая. 40-летний сербский специалист Марко Николич придет на его смену. Новый тренер будет руководить командой в оставшихся восьми матчах чемпионата.
Семин: постараюсь ответить на все интересующие вопросы после 31 мая
"Локомотив" после 22 сыгранных туров занимает в турнирной таблице второе место, имея в своем активе 41 очко. Отставание от лидирующего "Зенита" 9 баллов.
Сафонов: многие футболисты не поддержали уход Семина. "Локомотив" вынужден строить команду под Николича
Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что московскому "Локомотиву" необходимо будет перестроить состав команды под нового тренера.
Фото: Football24
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