На прошлой неделе "Локомотив" официально сообщил, что контракт с Семиным продлен не будет. Команда с 1 июня возглавит Марко Николич.
"У меня есть позиция, что Юрий Сёмин – тренер, которому место на пенсии. Уважаемый, почётный, но он не подходит амбициозному клубу, который играет в Лиге чемпионов от России.
Не спорю, что можно было разыграть ситуацию по-другому. Абсолютно согласен, что это разыграно и подано всё было бездарно. Кто с этим спорит? Но всё это не отменяет того, что Юрий Павлович Сёмин – пенсионер. И сэр Алекс Фергюсон, которого только что авторитетнейший журнал признал лучшим тренером мира в истории, к возрасту Юрия Павловича уже два года не работал, хотя выиграл всё на свете, понимаете?! Тоже человек критически к себе относился", - приводит слова Уткина "Чемпионат".
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Напомним, после 22-х туров "Локо" занимает вторую строчку в РПЛ.
Четвертый приход Сёмина в "Локомотив" в качестве тренера состоялся в 2016 году. В сезоне 2017/18 клуб выиграл первое чемпионство спустя 14 лет, а также взял два Кубка России.
"Разыграно всё было бездарно. Но это не отменяет того, что Юрий Павлович пенсионер". Уткин - об уходе Семина
Блогер и журналист Василий Уткин высказался об уходе главного тренера "Локомотива" Юрия Семинa.
"Бизнес Online"
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