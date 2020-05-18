— Если бы клубы не хотели играть, то нашли бы другой способ. Не думаю, что это саботаж со стороны тех, кто не хочет доигрывать. Один игрок из "Рубина", один из "Локомотива" — это не повод не возобновлять чемпионат. Чемпионат нужно начать, это вселит позитив в наших граждан.
Два игрока на весь чемпионат — несерьезная цифра. Вот будет 50 — можно о чем-то говорить. В Думе пять человек заболело, мы же не отменяем заседания, — рассказал Лебедев в интервью "Чемпионату".
Напомним, первым футболистом чемпионата России с подтвержденным коронавирусом стал полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан. Сегодня стало известно о положительном тесте на коронавирусную инфекцию у защитника "Ростова" Константина Плиева, выступающего на правах аренды за "Рубин".
РФС сообщил, что чемпионат России, прерванны после 22-ух туров, возобновится 21 июня. Команды проведут оставшиеся восемь матчей по старому расписанию, но без зрителей.
В России общее число заболевших коронавирусом превысило 290 000 человек. Свыше 70 000 из них — вылечились, 2722 — умерло.
Лебедев — о коронавирусе: два игрока на всю РПЛ — несерьезная цифра. Вот будет 50 — можно о чем-то говорить
Депутат Государственный Думы Игорь Лебедев считает, что два подтвержденных случая коронавируса у футболистов РПЛ не повод отменять чемпионат.
Фото: РБК
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