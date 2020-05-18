Лебедев — о коронавирусе: два игрока на всю РПЛ — несерьезная цифра. Вот будет 50 — можно о чем-то говорить

Депутат Государственный Думы Игорь Лебедев считает, что два подтвержденных случая коронавируса у футболистов РПЛ не повод отменять чемпионат.

Фото: РБК