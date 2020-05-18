— Чиди Одиа реально стал русским. Я его потом, когда он карьеру завершил, часто в Москве встречал. В разных местах, но всегда с виски. И с одинаковым выражением лица. Про Чиди классную историю Самодин рассказывал. Едут они в одной машине, гаишник останавливает. Чиди за рулем. Гаишник: "Штраф".
Самода начинает объяснять, что Чиди по-русски не понимает: "Иностранец, футболист. Может, как-то решим?" Гаишник весь такой из себя: "Ну пусть бабки даёт! Бабло немереное здесь зарабатывает. Пять тысяч!" А там нарушение – максимум на штуку. Чиди к нему поворачивается и на чистом русском: "Ты охренел?!" — цитирует Салугина "Чемпионат".
Салугин выступал за основной состав ЦСКА с 2005 по 2007 год.
36-летний Чиди Одиа был игроком армейского клуба с 2004 по 2011 год. Нигериец в составе российского клуба выиграл два чемпионата, пять Кубков и три Суперкубка России. Также на его счету победа в Кубке УЕФА.
"Ты охренел?!". Слова Чиди Одии на русском в адрес гаишника, потребовавший у него взятку
Экс-форвард ЦСКА Александр Салугин, вспомнил историю, которая произошла с бывшим футболистом "армейцев" Чиди Одией.
Фото: Getty Images
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