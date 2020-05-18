Специалист по три раза в неделю занимается русским языком.
Также стало известно, что вместе с Николичем в тренерский штаб "Локо" войдут два новых специалиста – помощник и тренер по физподготовке.
Отмечается, что работу в команде продолжат Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов и Заур Хапов, входившие в штаб Юрия Семина. Специалисты останутся в команде как минимум до конца текущего сезона.
Напомним, Николич станет главным тренером "Локомотива" с 1 июня. Нынешний наставник железнодорожников Юрий Семин команду покинет 31 мая.
Марко Николич несколько месяцев учит русский язык
Журналист Сергей Егоров в колонке для "Рейтинга Букмекеров" сообщил, что серб Марко Николич уже несколько месяцев изучает русский язык.
Фото: alo.rs
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