Сегодня московский клуб официально сообщил о том, что в команду у пяти человек по итогам тестирования на коронавирус выявлены отклонения от нормы.
"Информация пошла неправильная. На сегодняшний день тест показал, что один из двух показателей крови у меня в норме, а второй чуть выше нормы. Но второй показатель сомнительный — он ниже того порога, чтобы считаться положительным. Чувствую себя отлично, на данный момент у меня нет положительного теста на коронавирус", - цитирует Сангаре Metaratings.ru.
Официальное заявление "Динамо": по итогам тестирования на COVID 19 отклонения от нормы обнаружены у пяти человек
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Вратарь "Динамо": на данный момент у меня нет положительного теста на коронавирус
Вратарь московского "Динамо" Дэвид Сангаре заявил, что у него нет коронавирусной инфекции.
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