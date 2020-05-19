Отмечается, что контракт с 28-летним сербским футболистом будет рассчитано до июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что его зарплата в армейском клубе составит 1,2 миллиона евро в год.
Нападающий выступает за "Оренбург" с 2018 года. В его активе 14 голов в 47 матчах.
Стали известны детали предложения ЦСКА форварду Деспотовичу
Член попечительского совета "Оренбурга" прокомментировал интерес ЦСКА к Деспотовичу
Hotsport: контракт Деспотовича с ЦСКА будет рассчитан на три года
Форвард "Оренбурга" Джордже Деспотович в ближайшее время станет игроком ЦСКА, информирует Hotsport.
Фото: РПЛ
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