Hotsport: контракт Деспотовича с ЦСКА будет рассчитан на три года

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Отмечается, что контракт с 28-летним сербским футболистом будет рассчитано до июня 2023 года.Ранее сообщалось, что его зарплата в армейском клубе составит 1,2 миллиона евро в год.Нападающий выступает за "Оренбург" с 2018 года. В его активе 14 голов в 47 матчах.