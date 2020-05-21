Как сообщает СЭ, в Россию вернулись шведские игроки Виктор Классон, Маркус Берг и Кристоффер Олссон, а также исландец Йон Гудни Фьолусон.
Сразу после прибытия игроки отправились на карантин.
15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит", имея в активе 50 очков. "Краснодар" находится на 3-м месте таблицы, в активе команды 41 балл.
Легионеры "Краснодара" из Скандинавии прибыли в Россию
Сегодня около 16:00 в Краснодар прибыл рейс из Стокгольма.
Фото: СЭ
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