- Митинг во Владикавказе? Я этого не понял. Вообще никто не понял. Люди недооценивали болезнь, а теперь иначе смотрят. Тем более что этот митинг ничего не дал – только люди позаражали друг друга.
Возобновление РПЛ? Хочется играть уже. Такая пауза сказывается на всех. Лично я обрадовался, когда узнал, - приводит "Чемпионат" слова игрока.
В текущем сезоне Камболов провёл 16 матчей в рамках РПЛ и сделал одну результативную передачу.
"Краснодар" после 22-х туров занимает третье место.
Ранее стало известно, что чемпионат возобновится 21 июня.
Камболов: митинг во Владикавказе ничего не дал – только люди позаражали друг друга
Хавбек "Краснодара" Руслан Камболов рассказал, что обрадовался, когда узнал о возобновлении РПЛ.
Фото: Rusfootball.info
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