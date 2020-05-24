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Экс-игрок "Анжи": когда-нибудь я спрошу Керимова, почему он перестал вкладывать средства в клуб

Экс-защитник "Анжи" и московского "Спартака" Жоао Карлос рассказал о своей карьере в махачкалинском клубе.
Фото: ФК "Анжи"
- Когда-нибудь я задам этот вопрос Керимову, почему он перестал вкладывать средства в "Анжи", почему поставил крест на мечте тысяч дагестанцев.

Да, мы не стали чемпионами России, а только пробились в Лигу Европы. Но я абсолютно убежден, что золото никуда бы от нас не уплыло. У нас была очень хорошая команда. Мы были на правильном пути и непременно пробились бы в Лигу чемпионов, - приводит слова бразильца Sportbox.

Жоао Карлос выступал за махачкалинский "Анжи" с 2011 по 2013. Защитник провел 56 матчей в РПЛ и забил 3 гола. В составе команды он стал бронзовым призёром чемпионата России сезона 2012/13, а также финалистом Кубка в том же году.

Также бразилец играл за московский "Спартак", бельгийский "Генк", софийский ЦСКА. Жоао Карлос завершил карьеру футболиста в 2018 году.


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Теги: Жоао Карлос Анжи
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