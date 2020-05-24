- "Спартак" совсем не похож на "Анжи". Эта команда намного популярнее, по-настоящему народная. Куда бы ты ни ехал играть, везде чувствовал сумасшедшую поддержку болельщиков, их объятия. Иногда казалось, что в России все болеют за "Спартак". Почти на каждой игре собирался целый стадион, поэтому давление на игроков было огромным, - приводит слова бразильца Sportbox.
Жоао Карлос выступал за московский "Спартак" с 2013 по 2015. Защитник провел 30 матчей в РПЛ и забил 1 гол.
Также бразилец играл за махачкалинский "Анжи", бельгийский "Генк", софийский ЦСКА. Жоао Карлос завершил карьеру футболиста в 2018 году.
Жоао Карлос: иногда казалось, что в России все болеют за "Спартак"
Экс-защитник махачкалинского "Анжи" и московского "Спартака" Жоао Карлос поделился воспоминаниями о выступлениях за "красно-белых".
Фото: Spartak.com
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