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Фигуристка Радионова рассказала об отношениях с Кучаевым

Фигуристка Елена Радионова рассказала о своих отношениях с полузащитником московского ЦСКА Константином Кучаевым.
Фото: СЭ
- Приоткрыла чуть-чуть занавес своих отношений, но вообще я не ожидала такой реакции от людей. Очень много отзывов было, как хороших, так и немножко странноватых. Поэтому сейчас решили особо не показывать это всё.

Познакомились банально - он мне в интернете написал. Не знаю, чем я руководствовалась - решила ответить. И как то так у нас закрутилось, и надолго закрутилось, - рассказала Радионова в интервью Татьяне Волосожар в Instagram.

В нынешнем сезоне на счету Константина Кучаева две результативные передачи в 27-ми матчах за ЦСКА во всех турнирах. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 2023-го года. Transfermarkt оценивает 22-летнего полузащитника в 2,3 миллиона евро.

ЦСКА после 22-х туров располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Виктора Гончаренко набрали 36 очков.

Планируется, что чемпионат России возобновится 21 июня.


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Теги: Кучаев ЦСКА
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