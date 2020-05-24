- Приоткрыла чуть-чуть занавес своих отношений, но вообще я не ожидала такой реакции от людей. Очень много отзывов было, как хороших, так и немножко странноватых. Поэтому сейчас решили особо не показывать это всё.
Познакомились банально - он мне в интернете написал. Не знаю, чем я руководствовалась - решила ответить. И как то так у нас закрутилось, и надолго закрутилось, - рассказала Радионова в интервью Татьяне Волосожар в Instagram.
В нынешнем сезоне на счету Константина Кучаева две результативные передачи в 27-ми матчах за ЦСКА во всех турнирах. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 2023-го года. Transfermarkt оценивает 22-летнего полузащитника в 2,3 миллиона евро.
ЦСКА после 22-х туров располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Виктора Гончаренко набрали 36 очков.
Планируется, что чемпионат России возобновится 21 июня.
Фигуристка Радионова рассказала об отношениях с Кучаевым
Фигуристка Елена Радионова рассказала о своих отношениях с полузащитником московского ЦСКА Константином Кучаевым.
Фото: СЭ
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!