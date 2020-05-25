— Конечно, если бы он уезжал на пике, когда в "Краснодаре" был дважды лучшим бомбардиром, то было бы лучше. Хорошо, что попал. Дай бог, чтобы все пошло у него, — рассказал Торбинский в интервью Марие Командной.
Напомним, права на 30-летнего Смолова принадлежат "Локомотиву", а сам футболист играет за "Сельту" на правах полугодичной аренды. В шести матчах за испанский клуб форвард забил гол, причем в ворота мадридского "Реала".
Торбинский — о переходе Смолова в "Сельту": было бы лучше, если бы он уехал на пике, когда в "Краснодаре" был дважды лучшим бомбардиром
Бывший полузащитник "Краснодара" Дмитрий Торбинский высказался о переходе нападающего Фёдора Смолова в "Сельту".
Фото: Дмитрий Торбинский
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