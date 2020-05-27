- Мы провели тестирование на коронавирус. Все тесты дали отрицательный результат, - цитирует Рубашко Чемпионат.
Погребняк в больнице с двусторонней пневмонией, Федун выздоровел. Ситуация с коронавирусом в РПЛ
После 22-х туров "Сочи" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 24 очка. В 23-м туре команда дома встретится с "Ростовом".
Чемпионат России планируется возобновить 21 июня.
В "Сочи" сообщили, что в команде нет зараженных коронавирусом
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал, что среди членов клуба нет зараженных COVID-19.
Фото: ТАСС
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