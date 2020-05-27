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"Мы за, но решение принимают региональные власти". Мещеряков - о возобновлении РПЛ со зрителями

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков поддержал позицию о возобновлении сезона РПЛ со зрителями.
Фото: Известия
- Все руководители клубов, наверняка, выступят за возобновление сезона со зрителями. Но решение принимают соответсвующие региональные органы: губернаторы, руководители регионов совместно с Роспотребнадзором.

Мы, конечно, за, но решение принимают региональные власти. Опасность определяет Роспотребнадзор. Если руководитель региона берёт на себя ответственность проводить массовые мероприятия, клубы, конечно, будут за, - цитирует Мещерякова Чемпионат.

Ранее появилась информация, что "Спартак", ЦСКА, "Зенит" и ряд клубов РПЛ выступили за возобновление сезона со зрителями.

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По словам президента России Владимира Путина ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. Члены РФС взяли эту информацию на заметку.

Чемпионат России планируется возобновить 21 июня. Обязательным условием для этого является отсутствие зрителей на трибунах во время матчей.

Также футболистам будет нужно соблюдать ряд мер, направленных на профилактику заражения коронавирусной инфекцией. Их соблюдение будет контролироваться сотрудниками РПЛ.


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Теги: Мещеряков Локомотив
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