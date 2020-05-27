Рами объявил себя свободным агентом, несмотря на действующий контракт с "Сочи"

Французский защитник "Сочи" Адиль Рами объявил себя свободным агентом.

Фото: Sportbox

Чемпион мира-2018 в составе сборной Франции перешел в "Сочи" в феврале нынешнего года, подписав контракт до лета. При этом Рами не провел ни одного матча за новый клуб.В пресс-релизе адвоката Жюля Планка говорится, что игрок недоволен действиями "Сочи". По мнению Рами, "Сочи" "не выполнил ни одного из своих "обязательств" перед ним. Также футболист отмечает, что еще ни разу не получал зарплату в российском клубе.В итоге Рами по факту объявил себя свободным агентом.