В первую очередь Томас Цорн отметил, что благодаря работе, проведённой прошлым летом, команда укомплектована на 95 процентов.
- Рассматриваем варианты по еще двум позициям: правый и левый защитники - на случай, если не получится закрыть эту позицию из внутренних ресурсов. Справа конкурируют Коля Рассказов и Андрей Ещенко - у него хорошие показатели, несмотря на возраст.
У нас есть понимание как по поводу иностранцев, так и россиян, которые интересны "Спартаку", - приводит слова Цорна СЭ.
Также генеральный директор московского клуба отметил, что в академии клуба и "Спартаке-2" не так много футболистов, действующих на флангах, однако в "Спартаке", возможно, попытаются решить вопрос за счёт своих воспитанников.
36-летний Андрей Ещенко выступает за "Спартак" с 2016-го года после перехода из махачкалинского "Анжи" на правах свободного агента. Действующий контракт защитника с "красно-белыми" рассчитан до июня 2021-го года. В нынешнем сезоне на счету Андрея Ещенко 14 матчей за "Спартак" во всех турнирах.
22-летний Рассказов - воспитанник "Спартака". Полноценно в основе московского клуба футболист выступает с сезона 2018/19. В нынешнем чемпионате России он провёл 12 матчей и заработал две желтые карточки. В СМИ отмечалось, что стороны ведут переговоры о продлении контракта, однако пока не могут прийти к соглашению.
"Рассматриваем варианты по правому и левому защитнику". Цорн - о трансферах "Спартака"
Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн рассказал о планах "красно-белых" на трансферном рынке.
Фото: Sportbox
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