"Уфа" планирует доиграть сезон с полными трибунами, разместив на стадионе фотографии болельщиков

Домашние матчи «Уфы» пройдут со зрителями! * Дорогие друзья, уже 21 июня возобновится сезон в российской Премьер-Лиги. ФК «Уфа» предстоит провести 5 домашних матчей на родном стадионе «Нефтяник». * Учитывая непростую эпидемиологическую обстановку из-за коронавирусной инфекции эти матчи пройдут в закрытом формате. Но у каждого из вас есть уникальная возможность стать частью одной команды и оказаться на трибунах стадиона. * Присылайте свое фото до 2 июня 2020 г. в экипировке ФК «Уфа» или со стадиона «Нефтяник» на следующий адрес: floop91@mail.ru * Требования к фотографиям: - Формат файлов JPEG. - Размер одного файла не менее 2 Мб. * К письму следует прикрепить ссылки на социальные сети. Внимание, фотографии без ссылок на социальные сети не будут приняты. #фкУфа #МыУфа