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"Уфа" планирует доиграть сезон с полными трибунами, разместив на стадионе фотографии болельщиков

"Уфа" сообщила о том, что фотографии болельщиков будут размещены на стадионе во время матчей чемпионата России.

Напомним, РПЛ возобновится 21 июня. Каждый из болельщиков клуба может прислать свою фотографию, которая будет находиться на всех пяти последних оставшихся матчах уфимского клуба.

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Домашние матчи «Уфы» пройдут со зрителями! * Дорогие друзья, уже 21 июня возобновится сезон в российской Премьер-Лиги. ФК «Уфа» предстоит провести 5 домашних матчей на родном стадионе «Нефтяник». * Учитывая непростую эпидемиологическую обстановку из-за коронавирусной инфекции эти матчи пройдут в закрытом формате. Но у каждого из вас есть уникальная возможность стать частью одной команды и оказаться на трибунах стадиона. * Присылайте свое фото до 2 июня 2020 г. в экипировке ФК «Уфа» или со стадиона «Нефтяник» на следующий адрес: floop91@mail.ru * Требования к фотографиям: - Формат файлов JPEG. - Размер одного файла не менее 2 Мб. * К письму следует прикрепить ссылки на социальные сети. Внимание, фотографии без ссылок на социальные сети не будут приняты. #фкУфа #МыУфа

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Команда Вадима Евсеева занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков.


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Теги: Уфа
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