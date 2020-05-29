- Считаю, что свой лучший футбол я показывал в 2005 году, не в 2008-м. У меня тогда было 16 голевых передач. Были ли какие-то бонусы за это? Нет. Я вообще считаю, что персональные бонусы - это неправильно. Футболист, думая о личном бонусе, бьет по воротам вместо того, чтобы покатить кому-то, чтобы тот забил в пустые. Это вредит команде.
Я всегда мечтал перекинуть вратаря с центра поля. У меня таких голов нет, но я бы хотел так забить, - сказал Аршавин в эфире Матч ТВ.
В 2005 году футболист выступал за "Зенит". В целом он защищал цвета петербургского клуба с 1999 по 2008, а также в 2012-м году, и в период с 2013 по 2015. Кроме того полузащитник выступал за лондонский "Арсенал", "Кубань" и казахстанский "Кайрат".
За сборную России игрок провел 74 официальных матча, в которых отметился 17 голами. Аршавин играл за национальную команду с 2002 по 2012.
Сегодня Андрею Аршавину исполнилось 39 лет.
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Аршавин рассказал о лучшем периоде своей карьеры
Экс-игрок "Зенита", лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин рассказал, в какой период карьеры он играл в футбол лучше всего.
Фото: РИА Новости
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