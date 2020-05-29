"Мы только на Месси его готовы обменять". Аршавин рассказал о трансфере в "Барселону"

- Там не было вопроса, чтоб я мог доплатить. В "Арсенал" меня продали за 18 млн евро, а "Барса" давала 15 млн. Но по "Барселоне" не было вопросов, чтобы кто-то кому-то дал ещё. Было просто летом предложение.
Селюк это организовал. И обратно полетело письмо, что мы только на Месси его готовы обменять. Так говорят, я не знаю точно. Ну, сразу был ответ, что Аршавин не продаётся. Доплатил бы я свои, чтоб в "Барсе" оказаться? Не знаю, - сказал игрок в эфире Матч ТВ.
Андрей Аршавин защищал цвета "Зенита" с 1999 по 2008, а также в 2012-м году, и в период с 2013 по 2015. Кроме того полузащитник выступал за лондонский "Арсенал", "Кубань" и казахстанский "Кайрат".
За сборную России игрок провел 74 официальных матча, в которых отметился 17 голами. Аршавин играл за национальную команду с 2002 по 2012.
Вчера Андрею Аршавину исполнилось 39 лет.
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Экс-игрок "Зенита", лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин вспомнил, как проходили переговоры с "Барселоной" о его трансфере.
Фото: Sportbox
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