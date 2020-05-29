Барановская: я не должна мужику навязывать свои голые сиськи. Пусть он постарается, чтобы их увидеть

Бывшая супруга игрока сборной России Андрея Аршавина Юлия Барановская поделилась мнением об откровенных фотографиях.

Фото: peopletalk

Экс-жена Аршавина сказала, что никогда не отправляла кому-либо свои интимные фотографии. Телеведущая утверждает, что это не совсем корректно, так как снимки останутся у человека даже когда отношения подошли к концу.



- Я не должна мужику навязывать свои голые сиськи в телефоне или еще что-то. Пусть он вообще постарается, чтобы их увидеть. И постарается не только 1-й раз, а 2-й, 3-й и 158-й - тоже. Это нормально! За женщиной надо ухаживать всю жизнь.



При этом я искренне считаю, что в тяжелой разлуке, общаясь по FaceTime, можно быть не всегда одетым, - сказала Барановская в видео YouTube-канала "Макарена".



Сейчас Юлия Барановская ведет передачи на "Первом канале". Андрей Аршавин выступает экспертом на телеканале Матч.



Аршавин и Барановская развелись в 2013 году. Футболист начал отношения с журналисткой Алисой Кузьминой, которой позднее сделал предложение руки и сердца. В феврале 2017 года у футболиста и его избранницы появилась дочь. Через год они подали на развод.