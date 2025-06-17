По информации источника, "Ростов" договорился с московским "Локомотивом" о переходе Тимура Сулейманова - южане заплатят за форварда 400 тысяч евро с учетом бонусных выплат.
В минувшем сезоне Тимур Сулейманов провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 40 матчей и записал на свой счет 7 забитых мячей и 9 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего форварда в 1,2 миллионов евро, контракт нападающего с "Локомотивом" рассчитан до лета 2027 года.
Источник: "Чемпионат".
"Чемпионат": "Ростов" заплатит около 400 тысяч евро за трансфер Сулейманова
Нападающий "Локомотива" Тимур Сулейманов близок к переходу в "Ростов".
Фото: ФК "Локомотив"