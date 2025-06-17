Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Бока Хуниорс
2 - 2 2 2
БенфикаЗавершен
Фламенго
2 - 0 2 0
ЭсперансЗавершен
Флуминенсе
19:00
Боруссия ДНе начат
Ривер Плейт
22:00
Урава Ред ДаймондсНе начат

"Чемпионат": "Ростов" заплатит около 400 тысяч евро за трансфер Сулейманова

Нападающий "Локомотива" Тимур Сулейманов близок к переходу в "Ростов".
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, "Ростов" договорился с московским "Локомотивом" о переходе Тимура Сулейманова - южане заплатят за форварда 400 тысяч евро с учетом бонусных выплат.

В минувшем сезоне Тимур Сулейманов провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 40 матчей и записал на свой счет 7 забитых мячей и 9 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего форварда в 1,2 миллионов евро, контракт нападающего с "Локомотивом" рассчитан до лета 2027 года.

Источник: "Чемпионат".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится