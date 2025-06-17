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"Все новости будут завтра". В "Родине" высказались о возможном переходе Корякина в "Краснодар"

Спортивный директор "Родины" Алексей Зинин высказался о возможном переходе голкипера Александра Корякина в "Краснодар".
Фото: ФК "Родина"
"Корякин переходит в "Краснодар"? Все новости, которые связаны с Александром и его возможным уходом, узнаете завтра. Завтра будем готовы что-то комментировать", - цитирует Зинина "РБ Спорт".

В минувшем сезоне Александр Корякин вышел на поле в составе московской "Родины" в 26 встречах, в которых пропустил суммарно 17 мячей и сохранил ворота "сухими" в 8 встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего вратаря в 450 тысяч евро. Ранее Корякин выступал за калининградскую "Балтику" и перешел в "Родину" летом 2024 года.

По итогам сезона-2024/2025 "Краснодар" впервые в клубной истории стал чемпионом России.

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