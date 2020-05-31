- Мне даже Леви сказал: "Ты дурак. Как можно уехать из Англии в Россию?" Я ответил: "Не знаю, отпускайте меня". Спустя несколько месяцев так жалел. Когда пошли искусственные поля, видел две тысячи болельщиков на стадионе.
Хотелось домой, общения не хватало, русской еды. Мне тогда Дик Адвокат сказал: "Пав, ты сейчас не играешь в "Тоттенхэме", я тебя не вызову". Ну поехал, наиграли мы в 2012-м. Было страшно в Россию возвращаться, - сказал Павлюченко в видео YouTube-канала "Фестиваль Спортивная Волна".
Роман Павлюченко завершил свою игровую карьеру в 2019-м году. В послужном списке нападающего такие клубы, как "Спартак", "Тоттенхэм", "Локомотив", "Ротор" и другие клубы.
Роман Павлюченко - двукратный обладатель Кубка России. Первый раз он завоевал этот трофей в 2003-м году в составе "Спартака", а второй в 2015 с "Локомотивом".
В составе национальной сборной России Павлюченко провёл 51 матч, в которых отметился 21-м голом. Под руководством Гуса Хиддинка Павлюченко стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008, который проходил в Австрии и Швейцарии.
"Так жалел, когда видел две тысячи болельщиков на стадионе". Павлюченко - о трансфере в "Локо"
Экс-форвард "Спартака" и "Тоттенхэма" Роман Павлюченко признался, что жалеет о переезде из Лондона в московский "Локомотив" в 2012 году.
Фото: Soccernews
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