Об этом сообщает Bobsoccer. Вполне возможно, что бывший футболист займет место в тренерском штабе "Зенита".
Большую часть карьеры защитник провел в клубе из Санкт-Петербурга. В активе Александра более 400 матчей за "Зенит". Также 37-летний футболист провел 77 официальных матчей за сборную России.
Анюков проведет встречу с руководством "Зенита"
Экс-игрок "Зенита" и "Крыльев Советов" Александр Анюков, который 28 мая завершил о завершении профессиональной карьеры, в ближайшее время проведет встречу с руководством "сине-бело-голубых".
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!