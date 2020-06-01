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Бывший директор "Амкара" назначен президентом "Торпедо"

Новым президентом московского клуба стал Денис Маслов.

Он сменил на этом посту Елену Еленцеву.

Отметим, что ранее Маслов работал в "Амкаре", который был расформирован в 2018 году из-за финансовых проблем.

Ранее Маслов также работал в клубах "Крылья Советов" и "Нижнем Новгороде".

Напомним, что "Торпедо" не добилось повышения в классе по итогам минувшего сезона. Автозаводцы стали четвёртыми, а стыковые матчи были отменены.


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Теги: Амкар Торпедо
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