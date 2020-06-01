Напомним, что Слуцкий возглавил "Рубин" в декабре минувшего года. После 22-х туров казанская команда идёт 14-й.
- Как изменилась атмосфера с приходом Слуцкого? Стало намного лучше все, позитивнее. Солнце ярче засветило.
Его требования к вратарям? Лишний раз не выдумывать: если пас назад дали, то не надо искать проникающую передачу, не надо исполнять плеймейкера. Нужно заниматься своей работой — защищать ворота. Для него главное — надежность, - приводит слова игрока "Бизнес Online".
В текущем сезоне Коновалов не провёл в РПЛ ни одного матча. Сезон РПЛ возобновится 21 июня.
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"Солнце ярче засветило". Коновалов - о приходе в "Рубин" Слуцкого
Голкипер "Рубина" Иван Коновалов рассказал о том, что от него требует наставник казанцев Леонид Слуцкий.
Фото: ФК "Рубин"
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