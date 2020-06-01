Вчера было официально объявлено о пролонгации договора. Новый контракт с Семаком был подписан по схеме "2+1".
- По результатам Семака можно назвать одним из самых ярких представителей новой школы российских тренеров. Но нельзя забывать, что он работает в "Зените", где высокий уровень игроков и амбиций.
Он пришел в команду в сложной ситуации. Сергею нужно было внести коррективы в качество игры и, главное, изменить атмосферу в команде, - приводят "Известия" слова бывшего тренера.
Также Бышовец отметил, что по новому контракту у Семака будет время для того, чтобы добиться успеха и на международной арене.
После 22-х туров "Зенит" лидирует в чемпионате с отрывом в девять очков. Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года и по итогам прошлого чемпионата привёл питерскую команду к чемпионству.
Бышовец: Семака можно назвать одним из самых ярких представителей новой школы российских тренеров
Экс-наставник "Зенита" и "Локомотива" Анатолий Бышовец поделился мнением насчёт решения руководства "Зенита" продлить соглашение с главным тренером команды Сергеем Семаком.
Фото: Rusfootball.info
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