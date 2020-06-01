Вчера было официально объявлено о пролонгации договора. Новый контракт с Семаком был подписан по схеме "2+1".
Бышовец: Семака можно назвать одним из самых ярких представителей новой школы российских тренеров
- Сергей Семак находится на своем месте. Еще до назначения Манчини на пост главного тренера "Зенита" я рекомендовал поставить туда Семака. В итоге при Роберто было потрачено 100 млн евро с лишним, и команда заняла пятое место в РПЛ.
По Сергею еще в игровые годы было видно, что он думающий человек и сможет добиться успехов как тренер. Плюс важны его человеческие качества, - приводят "Известия" слова агента.
После 22-х туров "Зенит" идёт первым в чемпионате, оторвавшись от "Локомотива" на девять очков.
Отметим, что Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года. По итогам прошлого чемпионата он привёл питерскую команду к чемпионству.
Чемпионат России, приостановленный в связи с пандемией коронавируса, будет возобновлён 21 июня.
Агент Варга: еще до назначения Манчини на пост тренера "Зенита" я рекомендовал поставить туда Семака
Известный агент Шандор Варга прокомментировал подписание "Зенитом" нового контракта с главным тренером Сергеем Семаком.
Фото: ФК "Зенит"
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