Николич: понимаю, что прихожу после легенды. Протестов болельщиков не боюсь

Специалист отметил, что у него всегда были хорошие отношения с болельщиками, где бы он не работал.
- Не боюсь ли я, что болельщики будут протестовать против руководства? Нет. Я не из тех, кто боится. Кто недостаточно смел, не добьется успеха в футболе.
Понимаю, что прихожу после легенды, одного из самых больших русских тренеров за 30-40 лет, его абсолютно заслуженно обожают болельщики. Да, мне будет тяжело заслужить их уважение. Но вначале всегда так. Важно, что будет в конце, - цитирует тренера Sport24.
Напомним, что болельщики были крайне недовольны принятым руководством клуба решением не продлевать контракт с Юрием Сёминым.
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Фото: zimbio
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