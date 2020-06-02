В письме отмечается, что решение о неподписании с 73-летним Семиным нового контракта было принято Советов директором. Однако по всем вопросам следует обращаться в сам клуб.
Фотографию письма в твиттере опубликовал Роман Терликов.
Напомним, вместо Семина "Локомотив" возглавил сербский специалист Марко Николич.
В департаменте социального развития ОАО "РЖД" ответили на письмо фаната "Локомотива"
Болельщик "Локомотива" получил ответ из департамента социального развития ОАО "ГЖД" по поводу письма относительно ухода из клуба главного тренера Юрия Семина.
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