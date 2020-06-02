Свернуть все/Развернуть все

В департаменте социального развития ОАО "РЖД" ответили на письмо фаната "Локомотива"

Болельщик "Локомотива" получил ответ из департамента социального развития ОАО "ГЖД" по поводу письма относительно ухода из клуба главного тренера Юрия Семина.
В письме отмечается, что решение о неподписании с 73-летним Семиным нового контракта было принято Советов директором. Однако по всем вопросам следует обращаться в сам клуб.

Фотографию письма в твиттере опубликовал Роман Терликов.

Напомним, вместо Семина "Локомотив" возглавил сербский специалист Марко Николич.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

СМИ: Александр Тарханов возглавит "Енисей"
В департаменте социального развития ОАО "РЖД" ответили на письмо фаната "Локомотива"
"Лион" выкупил камерунского нападающего "Вильярреала"
УЕФА: cкажи нет расизму. Вместе мы сильнее 1
Ахметов рассказал, как травма плеча повлияла на его выступления
Медведев: игроки "Зенита" находятся дома со своими близкими и приезжают тренироваться на базу
Наингголан хочет вернуться в "Рому"
"Он хороший футболист, за свой проступок он уже отсидел". Радимов - о Кокорине 1
"Енисей" близок к заключению контракта с нападающим Ильей Карпуком
Евгений Макеев рассказал, как на сборе сборной России его путали с Алексеем Козловым
Емельянов - об уходе из "Оренбурга": это решение было неожиданным, мне никто ничего не объяснил
Футболисты "Зенита" приступили к командным тренировкам на базе 1
Источник: Кикнадзе презентовал Лосюка как своего близкого приятеля и при этом большого профессионала 4
"Спасибо всем, кто переживал, и тем, кто вернул моё плечо на место". Ахметов перенёс операцию
Гендиректор академии "Рамзан": Лосюк – совершенно не футбольный человек, вообще понятия не имеет, что такое футбол 1
Источник: "Химки" перестанут существовать в нынешнем виде 1
"Ростов" усилится 20-летним игроком "Авангарда" 2
РПЛ: никогда в истории лиги матчи не проводились в таком интенсивном графике 1
Николич: к сожалению, пока не говорил ни с кем из игроков
Николич: понимаю, что прихожу после легенды. Протестов болельщиков не боюсь 10
Эшли Янг отреагировал на смерть Джорджа Флойда 1
Слуцкий признался, что плакал, когда прощался с "Халлом"
Гильерме: надеемся остаться на втором месте или занять первое 1
"Спартак" покинул физиотерапевт Каталан 2
Адиев: слухи об "Арсенале"? Возглавить клуб РПЛ – всегда интересно
Появилось расписание на оставшиеся восемь туров РПЛ 8
Домашние матчи оставшейся части сезона "Тамбов" проведёт в Нижнем Новгороде 4
Бывший тренер "Оренбурга": со стороны может показаться, что команду не очень хотят видеть в РПЛ
Игроки "Челси" встали на колени, присоединившись к движению в поддержку темнокожих людей 7
Аршавин получит один из руководящих постов в спортивном департаменте "Зенита" 6
Все новости