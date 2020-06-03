Об этом сообщает "СЭ".
По информации источника, Гулиев возобновит тренировки через полторы недели, когда "Спартак-2" начнет готовиться к следующему сезону.
Напомним, что полузащитник был переведён в фарм-клуб после дисциплинарного нарушения. Сообщалось, что игрок позволил себе грубость в общении с тренерским штабом красно-белых.
Источник: Гулиев возобновит тренировки через полторы недели
Стало известно, когда хавбек "Спартака" Аяз Гулиев вернётся к тренировкам.
Фото: soccer.ru
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