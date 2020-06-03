Напомним, что 1 июня главным тренером "Локомотива" стал сербский специалист Марко Николич. Контракт с Сёминым не был продлён.
Сообщалось, что Сёмин может возглавить "Арсенал".
Сёмин в следующем сезоне может возглавить тульский "Арсенал"
- Я немного удивлен. В таком возрасте, как Юра, который уже своим принципиальным характером и упорством доказал, что он умеет работать, умеет создавать из дерьма конфетку. Но зачем ему все это нужно? Неужели он не может сейчас, человек, который сделал столько для футбола, подумать о смысле всей своей жизни?
Юра должен подумать очень хорошо и отказаться от этой идеи. После отдыха, через полгода за ним придут, найдут, попросят. А сейчас он сам идет в такой тяжелый клуб, где очень сложно что-либо сделать. Я не советовал бы Юрочке. Такое мое дружеское мнение, — цитирует Кавазашвили НСН.
Также сообщалось, что тульскую команду может возглавить тренер "Чайки" из ФНЛ Магомед Адиев.
На данный момент "Арсенал" тренирует Игорь Черевченко. Команда после 22-х туров занимает седьмую строчку РПЛ.
В первом туре после возобновления "Арсенал" примет московский "Спартак". Матч состоится 20 июня.
Кавазашвили: Сёмин в "Арсенале"? Зачем ему все это нужно? Юра должен подумать и отказаться
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию, согласно которой Юрий Сёмин может возглавить тульский "Арсенал".
Фото: Rusfootball.info
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